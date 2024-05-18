Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выдвинули новую теорию о загадочной природе черных дыр

PRD: некоторые черные дыры могут быть звездами из темной энергии

close
100%
ESO/M. Kornmesser

Физики из Гданьского университета в Польше предположили, что некоторые черные дыры могут представлять собой экзотический тип звезд — гравастары или звезды, состоящие из темной энергии или из энергии вакуума. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review D (PRD).

Гравастары считаются гипотетическими объектами, существование которых пока не доказано.

Несмотря на то, что ученым известно много черных дыр, их природа не до конца ясна. В частности, считается, что центр черной дыры представляет собой точку бесконечно высокой плотности (сингулярность), где сосредоточена вся ее масса. Однако фундаментальная физика учит, что бесконечностей не существует, поэтому текущие модели черной дыры неточные или неполные.

Подобно обычным черным дырам, гравастары должны возникать на завершающем этапе эволюции массивных звезд, когда энергии, выделяющейся при термоядерном сгорании вещества внутри них, уже недостаточно для преодоления силы гравитации, и звезда коллапсирует в гораздо более плотный объект.

Но в отличие от черных дыр, гравастары не должны иметь каких-либо сингулярностей и считаются тонкими сферами материи, стабильность которых поддерживается содержащейся в них темной энергией.

Чтобы выяснить, являются ли гравастары жизнеспособной альтернативой сингулярным черным дырам, команда исследовала взаимодействие частиц и излучения с этими гипотетическими объектами.

Используя теорию Эйнштейна, авторы смоделировали, как бы выглядели огромные массы горячей материи, окружающие сверхмассивные черные дыры, если бы эти черные дыры на самом деле были гравастарами.

Результаты выявили поразительное сходство между выбросами материи гравастаров и черных дыр, что позволяет предположить, что гравастары не противоречат экспериментальным наблюдениям ученых за Вселенной.

Более того, команда обнаружила, что сам гравастар должен выглядеть как черная дыра, отбрасывающая тень. Эта тень вызвана не захватом света в горизонте событий, а явлением под названием гравитационное красное смещение, заставляющее свет терять энергию при движении через область с сильным гравитационным полем.

Ученые отметили, что для подтверждения их теории потребуется больше наблюдений и экспериментов.

Ранее астрофизики показали, как выглядело бы погружение в центр черной дыры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами