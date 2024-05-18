В Госдуме назвали «ужасным» убийство женщины бывшим мужем в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с «Газетой.Ru» назвала убийство мужчиной бывшей супруги в Екатеринбурге из ревности «ужасным случаем» и заявила, что законодательного решения по защите людей «внутри семьи» пока не найдено. Она отметила, что депутатам «есть над чем работать» и призвала женщин обращаться в кризисные центры.

«Ужасные совершенно случаи, когда самые близкие люди оказываются смертельно опасны. Пока мы не нашли законодательного решения, как защитить человека за закрытыми дверьми его квартиры, внутри семьи. Вы зашли к себе в квартиру, закрыли дверь — это ваша территория, но при этом вы находитесь в опасности. И мы должны исходить из этих двух очень важных вводных в данной задаче. С одной стороны, это ваша территория, там не может быть никаких видеокамер, а с другой стороны, мы видим, что избивают, убивают за закрытыми дверьми. Сейчас, до того, пока будет найдено законодательное решение, я уверена, что нам здесь есть над чем работать, мы должны сказать очень громко, что в каждом регионе России есть центры поддержки женщин, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Где бы вы не жили, этот центр есть, в больших городах даже несколько. Можно обращаться в любой момент, в любое время, можно вообще без документов и без денег. Это может быть женщина с одним ребенком, а может с двумя, тремя и четырьмя», — сказала она.

Буцкая добавила, что в кризисном центре помогут не только разобраться с документами и устроиться на работу, но и скрыться от преследователя. По ее словам, если за помощью будет обращаться больше женщин, то это станет доказательством, что «закон несовершенен».

«В любой ситуации, когда вы видите, что вам опасно, детям опасно, не ждите. Сейчас уже есть та структура, которая вам поможет. Все законы, которые мы принимаем, разрабатываются и принимают долго, а помочь надо уже вчера. В центры не то, что на один день принимают, там есть женщины, которые месяцами, годами живут, но при этом им помогают разобраться с их кризисной ситуацией, устроиться на работу, восстановить документы, получить выплаты. Дети в детские сады в школу ходят, если надо скрыться от насильника — скрываются, можно в другой регион переехать, вообще не найдут. Если есть ситуация, есть боль, есть смерть, а защиты нет, то очевидно, что законодательное решение необходимо. Приходите в кризисный центр, там сильные юристы, вам помогут. Почему туда не идут, там есть еще места. Если будет больше обращений, всем помогут, да и больше этих центров сделают. А если женщины начнут обращаться, и мы увидим, что этих центров надо больше, это будет очередное доказательство того, что у нас закон несовершенен. Если в каком-то регионе женщине не помогут, напишите, чтобы они к вам обращались, а у вас есть мой телефон. Я обещаю, что разберусь с каждой ситуацией, с каждым регионом, где женщине не дали крыши над головой, помощь и поддержку», — подчеркнула она.

18 мая в Екатеринбурге мужчина из ревности зарезал свою бывшую жену на глазах у прохожих. Как заявил «Газете.Ru» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, пара рассталась около полугода назад, у них есть совместный девятилетний ребенок. Он уточнил, что задержанный раньше был судим за причастность к грабежам и мошенничество. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости запрета на приближение после убийства женщины бывшим мужем на Урале.