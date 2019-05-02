Лавров рассказал о действиях РФ при угрозе военной интервенции США в Венесуэлу
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия намеревается создать группу стран по противодействию военной интервенции США в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, эта группа уже формируется в ООН, и он надеется, что она получит поддержку в организации, чтобы защитить основополагающие нормы и принципы международного права, записанные в Уставе ООН.
«Мы мобилизуем группу государств, которые, как и мы, уважают устав ООН, на противодействие подобным замыслам», — отметил Лавров.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование попытки госпереворота.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.