Politico: Венесуэла стала последней битвой между США и Россией

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Венесуэла стала последней опосредованной войной между США и Россией, пишет Politico.

Личное противостояние между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может нести «взрывоопасный» характер, особенно на фоне переизбрания американского лидера, отмечает издание.

В настоящее время администрация Трампа ввязалась в посредническую битву с Россией за Венесуэлу, которая угрожает вернуть нас во времена холодной войны, пишет Politico.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео говорил о возможной военной интервенции в Венесуэле и заявил, что Россия убедила президента Венесуэлы Николаса Мадуро не бежать из страны. В Москве такую информацию назвали фейком.

Такая ситуация усложняет любые усилия по нормализации отношений с Кремлем после завершения двухлетнего расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, отмечается в материале.

Издание добавляет, что администрация США, похоже, решила, что их план по свержению режима Мадуро будет включать регулярные перепалки с российской стороной.

Ранее Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле.