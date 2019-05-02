Хиллари Клинтон атаковала генпрокурора США после «российского дела»
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала генпрокурора США Уильяма Барра в эфире MSNBC.
Как отмечается, ее возмущение вызвали слова Барра о том, что дальнейшее разбирательство в отношении главы США Дональда Трампа может произойти только в том случае, если он сам этого захочет.
«Это дорога к тирании. Это то, во что верят сторонники авторитаризма и те, кто им служит», — сказала Клинтон.
Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон призвала защитить выборы-2020 иностранного вмешательства.
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году