Хиллари Клинтон атаковала генпрокурора США после «российского дела»

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала генпрокурора США Уильяма Барра в эфире MSNBC.

Как отмечается, ее возмущение вызвали слова Барра о том, что дальнейшее разбирательство в отношении главы США Дональда Трампа может произойти только в том случае, если он сам этого захочет.

«Это дорога к тирании. Это то, во что верят сторонники авторитаризма и те, кто им служит», — сказала Клинтон.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон призвала защитить выборы-2020 иностранного вмешательства.

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году