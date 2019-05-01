Экстренно прооперирован Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью, передает РИА «Новости».

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля.

Ему была проведена лапароскопия.

«Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция прошла успешно.

Политику 82 года.

Ранее сам Берлускони заявил, что он в хорошей форме после сообщений о его госпитализации.