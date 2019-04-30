В МИД обратились с просьбой к США

Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова попросила американскую сторону не вмешиваться в происходящее в Венесуэле, передает ТАСС.

По ее словам, если Вашингтон будет вмешиваться, то это может привести к коллапсу.

Захарова отметила, что американские политики не видят «пагубности пути, в который они сами загоняют всю эту историю».

«Это странно, потому что это видят уже все», — добавила Захарова.

Ранее американский советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обратился к России после попытки госпереворота и на фоне происходящих в Венесуэле действий.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти.

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