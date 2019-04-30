Жена Зеленского обвинила окружение Порошенко в мести за их шутки

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Будущая первая леди Украины Елена Зеленская рассказала изданию The Daily Beast, что элита, окружающая действующего украинского президента Петра Порошенко, пыталась наказать ее вместе с мужем за их политические шутки.

По ее словам, в основном большинство украинских политиков принимали политический юмор с достоинством. Она отметила, что именно так и должно быть, как, например, в Соединенных Штатах, где можно быть смелым в выражениях о первом лице государства. Однако в последнее время ситуация изменилась, заявила Зеленская.

«В последние пять лет власти указывали, что «игра окончена». Элита, окружающая президента Порошенко, пыталась наказать нас за наши шутки», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией.