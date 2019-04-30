«Повторяют небылицы»: Лавров о «бесконечном» вмешательстве России в выборы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что российская сторона якобы начала вмешиваться в американские выборы в 1974 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Помпео также заявлял, что Россия продолжит вмешиваться в выборы в США «даже в 2050 году».
«Как мантру повторяют наши американские партнеры, причем, что печально, официальные представители администрации, повторяют небылицы», — отреагировал Лавров.
Он добавил, что хотел бы получить от американской стороны доказательства вменяемых России действий, а также выразил надежду, что поговорит на тему вмешательства в России в выборы во время личной встречи с Помпео.