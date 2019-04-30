Гуайдо объявил о переговорах с высшими военными чинами Венесуэлы
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в видеообращении на фоне людей в военной форме заявил, что «узурпация» власти в Венесуэле подошла к концу. Видео опубликовано в его твиттере.
По его словам, в ближайшее время он проведет встречи с высшими военными чинами Венесуэлы, что приведет к окончанию «операции «Свобода». Гуайдо добавил, что вместе с военными он выйдет на акцию протеста против администрации нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Также он призвал жителей страны присоединиться к общегосударственной акции протеста.
Ранее Гуайдо заявил о преследовании своих сторонников.