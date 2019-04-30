Гуайдо объявил о переговорах с высшими военными чинами Венесуэлы

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в видеообращении на фоне людей в военной форме заявил, что «узурпация» власти в Венесуэле подошла к концу. Видео опубликовано в его твиттере.

По его словам, в ближайшее время он проведет встречи с высшими военными чинами Венесуэлы, что приведет к окончанию «операции «Свобода». Гуайдо добавил, что вместе с военными он выйдет на акцию протеста против администрации нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также он призвал жителей страны присоединиться к общегосударственной акции протеста.

Ранее Гуайдо заявил о преследовании своих сторонников.