Порошенко нашел «разрушительную» угрозу во встрече Зеленского и Путина

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует опасаться «несанкционированной» встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Данное заявление президент страны сделал во время служебной поездки во Львовскую область.

По словам Порошенко, если Зеленский захочет провести переговоры с Путиным без санкции международного сообщества, то он разрушит отношения с западными партнерами Украины.

«Если ты [Зеленский] поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что такая встреча «разрушит» содружество между странами.

Ранее Порошенко заявил, что своевременно подскажет новым властям Украины, как «не вставать на колени» перед российской стороной.