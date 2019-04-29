Порошенко нашел «разрушительную» угрозу во встрече Зеленского и Путина
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует опасаться «несанкционированной» встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Данное заявление президент страны сделал во время служебной поездки во Львовскую область.
По словам Порошенко, если Зеленский захочет провести переговоры с Путиным без санкции международного сообщества, то он разрушит отношения с западными партнерами Украины.
«Если ты [Зеленский] поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет», — сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что такая встреча «разрушит» содружество между странами.
Ранее Порошенко заявил, что своевременно подскажет новым властям Украины, как «не вставать на колени» перед российской стороной.