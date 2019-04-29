Порошенко пообещал подписать закон об исключительности украинского языка
Президент Украины Петр Порошенко во время поездки по Львовской области заявил, что он намерен подписать закон о функционировании украинского языка, который ранее был принят Верховной радой, сообщает УНИАН.
Во время встречи с представителями бизнеса и местным населением Порошенко отметил, что закон о языке «не был бы проголосван» без спикера украинского парламента Андрея Парубия.
«Закон про украинский язык — это не означает, что мы хотим «прижать» любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык», — сказал Порошенко.
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка.