Зеленский в бейсболке отказался говорить с «Россией 1», выследившей его на отдыхе
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не стал общаться с корреспондентами телеканала «Россия 1», когда последние попытались прервать его отдых в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир передачи «60 минут».
Отмечается, что российские журналисты застали Зеленского в развернутой козырьком назад бейсболке, солнечных очках и шортах и попытались ему задать вопрос об «амнистии».
«Это плохое начало отношений. Спасибо вам большое», — сказал Зеленский журналистам.
Также он напомнил им, что предпочитает «не начинать общение с вранья».
В агентстве добавили, что российские журналисты не стали реагировать на замечания и продолжили задавать вопросы, которые Зеленский в свою очередь проигнорировал.
Ранее в штабе Зеленского пожаловались на российские СМИ.