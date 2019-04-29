Зеленский в бейсболке отказался говорить с «Россией 1», выследившей его на отдыхе

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский не стал общаться с корреспондентами телеканала «Россия 1», когда последние попытались прервать его отдых в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир передачи «60 минут».

Отмечается, что российские журналисты застали Зеленского в развернутой козырьком назад бейсболке, солнечных очках и шортах и попытались ему задать вопрос об «амнистии».

«Это плохое начало отношений. Спасибо вам большое», — сказал Зеленский журналистам.

Также он напомнил им, что предпочитает «не начинать общение с вранья».

В агентстве добавили, что российские журналисты не стали реагировать на замечания и продолжили задавать вопросы, которые Зеленский в свою очередь проигнорировал.

Ранее в штабе Зеленского пожаловались на российские СМИ.