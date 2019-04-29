Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Российский лидер Владимир Путин предложил вернуть украинский паспорт экс-главе Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили , передает ТАСС.

Отмечается, что Путин посоветовал победившему в украинских выборах Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека «с грузин или с бывших грузин».

«Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — добавил Путин.

По мнению Путина, возвращение украинского паспорта Саакашвили — было бы справедливым решением.

Ранее сообщалось, что Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину.