Захарова ответила «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12139981/RIAN_5759330.HR-pic905-895x505-61920.jpg">

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию действующего президента Украины Петра Порошенко на указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям сампровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко «захлебнулся от возмущения». При этом она отметила, что украинский лидер в ходе предвыборной гонки противопоставил себя президенту России Владимиру Путину, разместив на улицах страны билборды с лозунгом «Или Порошенко, или Путин», и проиграл.

«Получается, что проиграл их [выборы] не кому-либо, а <…> Путину. Ну все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Однако Порошенко назвал это «актом агрессии» Кремля и «вмешательством во внутренние дела страны».