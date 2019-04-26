Зеленский тайно встретился с Гройсманом

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Победитель второго тура выборов президента на Украине Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на два источника.

Как отмечается, встреча состоялась 24 апреля. По данным издания, Зеленский и Гройсман провели переговоры в офисе «Квартала». О чем именно они говорили, не уточняется.

Источники рассказали, что Зеленского и Гройсмана якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского не исключили сотрудничество с Гройсманом.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.