Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию Киева на его указ об упрощении получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение носит гуманитарный характер.

Он также добавил, что считает негативную реакцию правительства Украины «странной».

Путин подчеркнул, что Россия не пытается «кого-то провоцировать» на Украине.

Ранее сообщалось, что в посольстве США на Украине осудили указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР.