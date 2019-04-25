Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию Киева на его указ об упрощении получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данное решение носит гуманитарный характер.
Он также добавил, что считает негативную реакцию правительства Украины «странной».
Путин подчеркнул, что Россия не пытается «кого-то провоцировать» на Украине.
Ранее сообщалось, что в посольстве США на Украине осудили указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР.