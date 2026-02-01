Размер шрифта
В Мурманской области модернизируют электросети за счет «Россетей»

«Россети» модернизируют сети в Мурманской области за счет собственных инвестиций
Пресс-служба «Россети Тюмень»

Компания «Россети Северо-Запад» планирует провести масштабную модернизацию электросетей в Мурманской области, финансируемую за счет собственных инвестиций. Детальный план работ будет разработан совместно с правительством области после завершения текущих аварийно-восстановительных работ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Обсудили, что после завершения восстановительных работ руководством «Россетей Северо-Запад» и правительством региона будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счет инвестиций компании», — отметил Чибис.

По словам губернатора, энергетики уже установили новые опоры, проложили кабель и запустили две дополнительные линии электропередач, что позволило повысить надежность электроснабжения Мурманска и Североморска, значительно уменьшив риски. В настоящее время специалисты сосредоточены на восстановительных работах в других районах, включая обследование линий, снижение гололедной нагрузки и устранение провисаний проводов.

31 января «Россети Северо-Запад» сообщили о нарушении электроснабжения в части Мурманска и Североморска из-за отключения ЛЭП. При этом повреждений опор выявлено не было. Специалисты оперативно приступили к устранению последствий аварии, переключая потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.
 
