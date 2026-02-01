Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном

Трамп надеется на сделку с Ираном при наличии флотилии США у его берегов

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Ираном, отметив значительное американское военное присутствие в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку», — сказал он журналистам, выступая в штате Флорида.

1 февраля стало известно о готовности администрации президента США Дональда Трампа к встрече с представителями Ирана для обсуждения потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

В конце января Трамп заявил об отправке американским флотом «огромной армады» на Ближний Восток, возглавляемой атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он также пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа от заключения соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия. По данным Middle East Eye, рассматривается возможность нанесения точечных ударов со стороны США. В ответ на это, иранское представительство при ООН заявило о готовности страны к самозащите и обещало дать «невиданный ранее ответ».

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.