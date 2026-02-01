Обломки БПЛА упали у частного дома на Кубани

В Красноармейском районе обнаружили обломки дрона. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что фрагменты БПЛА упали на территории частного дома в Трудобеликовском хуторе. При этом никто не пострадал. На место падения прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

До этого многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани. В здании выбило окна в нескольких квартирах.

На этом фоне в Славянском районе Краснодарского края произошло около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что около 17:00 включились сирены воздушной опасности. После этого они услышали «серию гулких взрывов» и увидели вспышки в небе. По предварительным данным, Славянский район атаковали вражеские беспилотники. Их уничтожала система ПВО (противовоздушной обороны).

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».