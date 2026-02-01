Размер шрифта
Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ

Кучеров назван первой звездой января в НХЛ
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отметился в 12 из 13 проведенных матчах, набрав в общей сложности 31 (9+22) балл за результативность. С 22 голевыми передачами он стал лучшим ассистентом НХЛ в январе, его показатель в 2.38 очка за игру также является одним из высших в лиге.

Второе место занял нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 25 (11+14) очков. На третьем месте располагается защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар с 20 (5+15) набранными очками.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее гол и передача Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ.
 
