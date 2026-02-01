Размер шрифта
Снег затруднил проезд по трассе М-12 в некоторых регионах России

«Автодор» опроверг данные о заторе на трассе М-12 в Башкирии

В Башкирии нет ограничений движения на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщила компания «Автодор» в Telegram-канале.

В посте подчеркивается, что движение на трассе осуществляется штатно. К публикации прикреплены фото- и видеоматериалы, на которых видно, что проезд транспорта не затруднен.

«В то же время в Нижегородской области и Татарстане действительно наблюдаются сложные погодные условия, связанные с прохождением сильного снежного циклона», — заявили в «Автодоре».

Там добавили, что дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме. Дороги круглосуточно чистят и покрывают противогололедными материалами. Несмотря на непогоду, транспорт движется без ограничений. Локальные затруднения оперативно устраняются.

До этого Mash писал, что на участках трассы М-12 «Восток» в Нижегородской области и Башкортостане образовался затор. По данным Telegram-канала, сотни машин встали в многокилометровых и многочасовых пробках из-за аномального количества снега.

Ранее появилось видео, как пешеходы на Камчатке ходят по снегу на уровне дорожных знаков.
 
