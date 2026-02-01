Назван простой способ «омолодить» мозг

Регулярная физическая активность может делать мозг биологически моложе, показало новое клиническое исследование американских ученых. Участники, которые в течение года придерживались рекомендованного уровня физических нагрузок, демонстрировали более «молодой» профиль мозга по данным МРТ по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Работа опубликована в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их разделили на две группы: одна в течение 12 месяцев следовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения — около 150 минут умеренной или интенсивной аэробной активности в неделю, вторая сохраняла привычный уровень активности.

По итогам эксперимента ученые оценили так называемый биологический возраст мозга — показатель, отражающий степень «износа» нервной ткани по совокупности биомаркеров и данным МРТ. Выяснилось, что у физически активных участников мозг в среднем выглядел на 0,6 года моложе их календарного возраста. В контрольной группе, напротив, мозг был в среднем на 0,35 года «старше» хронологического возраста. В сумме разница между группами приблизилась к одному году.

Биологическое старение означает не просто количество прожитых лет, а накопление микроповреждений и функциональных изменений в тканях. Более «молодой» мозг потенциально связан с лучшей сохранностью когнитивных функций и большей устойчивостью к нейродегенеративным заболеваниям, включая деменцию, хотя напрямую эти риски в работе не оценивались.

Интересно, что ученым не удалось точно определить, за счет каких механизмов физическая активность влияет на возраст мозга. Ожидалось, что ключевую роль сыграют улучшение кардиореспираторной выносливости или снижение артериального давления, однако статистический анализ этого не подтвердил. По мнению авторов, эффект может быть связан с более тонкими процессами — снижением воспаления, изменениями сосудистой системы мозга или молекулярными сдвигами, которые пока трудно зафиксировать.

