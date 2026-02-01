Семья москвичей обнаружила шарики ртути в упаковке покупной рыбы

В Москве семья обнаружила шарики ртути в упаковке сушено-вяленой рыбы компании «Сухогруз». Видео опубликовал 112.

Telegram-канал уточняет, что мужчина быстро среагировал на содержимое упаковки с закуской и никто не пострадал. Специалисты выяснят, как ртуть попала в пачку сушеной ставридки.

До этого житель Липецкой области пытался накормить бывшую жену бананом с ртутью, но попался. На скамью подсудимых попал 62-летний житель Добринского района. Следствие считает, что он пытался отравить бывшую жену, которая работает старшей медсестрой в больнице села Кузьминские Отвержки, парами ртути и подложил вещество в ее кабинет.

В апреле 2024 года женщина обнаружила ртуть в банане, который хранила в ящике стола, а в течение следующих нескольких дней ртуть была найдена в колпачке от маркера, закрепленном при помощи металлической проволоки внутри радиаторной батареи, и в корпусе монитора.

После этого в нескольких помещениях медучреждения зафиксировали превышение паров ртути в несколько раз. Было установлено, что некоторое время обвиняемый работал в котельной в этом же здании, имел доступ к помещениям больницы, а после развода у мужчины возник злой умысел. Однако подсудимый вину не признал и попросил привлечь к рассмотрению дела присяжных.

Ранее профессор развеял миф об опасности разбитого градусника.