Трехкратный чемпион России Козловский обесценил значимость золота Олимпиады

Трехкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал в интервью Okko, что он больше не стремится стать лидером на Олимпиаде.

«Быть олимпийским чемпионом, и что это главная цель, у меня осталось в прошлом. И сказать, что выиграть золото — да, цель есть. Но это точно больше не мечта. Для меня значимость золотой олимпийской медали очень обесценилась», — сказал Козловский.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух прокатов спортсмены получили 224,29 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

29 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее россиянка назвала жестокими правила для нейтральных спортсменов перед Олимпиадой.