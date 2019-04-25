Ким Чен Ын рассказал о радости от визита «дружественного и великого соседа»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал о радости из-за визита на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ким Чен Ына, он хотел бы от имени КНДР передать «теплый» привет российскому президенту Владимиру Путину и «российским друзьям».

«Мы в этот раз с большой радостью посетили дружественного и великого соседа», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын беседовали вдвое дольше запланированного.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.