Общество

Женщина пожаловалась, что не может работать из-за большого размера груди

LADBible:британка не может выйти на работу из-за большого размера груди
Соцсети

Жительница Великобритании Мэри Рич заявила, что живет с постоянной хронической болью из-за большого размера груди и поэтому не может выйти на работу, пишет LADBible.

По словам Рич, она носит бюстгальтер размера 34GG, однако считает, что фактический размер груди объем может быть больше. Женщина утверждает, что на протяжении многих лет испытывает сильные боли в позвоночнике, шее и плечах, а также страдает от нарушений осанки. Из-за ухудшения состояния она больше не может стабильно работать и постепенно теряет подвижность.

Мэри сообщила, что перепробовала широкий спектр немедикаментозных методов лечения, включая физиотерапию, остеопатию, специальные поддерживающие бюстгальтеры и противовоспалительную диету с исключением молочных продуктов, глютена и рафинированного сахара. По ее словам, ни один из этих подходов не дал устойчивого облегчения.

Несмотря на влияние состояния на физическое и психическое здоровье, ей отказали в бесплатной операции по уменьшению груди. Служба здравоохранения указала, что запрос на финансирование не соответствует обновленным критериям политики и выполняется только в исключительных случаях.

Британка, которая сама проработала около 20 лет в сфере здравоохранения, заявила, что не может позволить себе операцию. В результате она запустила сбор средств на оплату процедуры.

Женщина также отметила, что боль усиливается при движении, сидении и стоянии, а в периоды обострения ей требуется постоянная помощь партнера. Она добавила, что опасается повторить судьбу своей матери и бабушки, которые стали инвалидами из-за хронических проблем со спиной.

Ранее британка «с самой большой грудью в стране» рассказала про свои страдания.
 
