Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске

В Новороссийске 23 человека оказались заблокированы в автобусе после ДТП

Рейсовый автобус попал в лобовое ДТП в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

По его словам, авария произошла на трассе в районе хутора Семигорский. Автобус врезался в легковой автомобиль, а после съехал в кювет. В результате внутри транспортного средства оказались заблокированы водитель и 22 пассажира.

На месте ДТП работают спасатели, которые помогают людям выбраться из транспорта. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Московской области автомобиль Volvo влетел в 11-летнего мальчика, который катался с горки на пластиковой ледянке. По данным региональной полиции, ребенок катался в неположенном месте. Во время спуска он скатился под выезжающую из-за поворота иномарку. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, ребенка спасти не смогли.

Ранее в Приморье грузовик блокировал проезд скорой с сиренами.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+