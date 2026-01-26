Более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске

В Новороссийске 23 человека оказались заблокированы в автобусе после ДТП

Рейсовый автобус попал в лобовое ДТП в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

По его словам, авария произошла на трассе в районе хутора Семигорский. Автобус врезался в легковой автомобиль, а после съехал в кювет. В результате внутри транспортного средства оказались заблокированы водитель и 22 пассажира.

На месте ДТП работают спасатели, которые помогают людям выбраться из транспорта. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Московской области автомобиль Volvo влетел в 11-летнего мальчика, который катался с горки на пластиковой ледянке. По данным региональной полиции, ребенок катался в неположенном месте. Во время спуска он скатился под выезжающую из-за поворота иномарку. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, ребенка спасти не смогли.

Ранее в Приморье грузовик блокировал проезд скорой с сиренами.