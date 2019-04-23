Нетаньяху пообещал назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет назвать в честь американского лидера Дональда Трампа новый населенный пункт на Голанских высотах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом Нетаньяху захотел поблагодарить Трампа за его признание суверенитета Израиля над Голанами.

«Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах», — отметил Нетаньяху.

Премьер пообещал, что займется этим вопросом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.