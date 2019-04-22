Трамп готов работать с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому о готовности вместе работать над укреплением демократии на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины.

Как отмечается, Трамп также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.