Трамп готов работать с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому о готовности вместе работать над укреплением демократии на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
По данным агентства, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины.
Как отмечается, Трамп также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.