Трамп готов работать с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому о готовности вместе работать над укреплением демократии на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины.

Как отмечается, Трамп также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.