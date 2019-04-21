Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что он подал ходатайство сразу после оглашения данных экзит-полов.

По его словам, у него уже есть билет.

Он рассказал, что обратился через юриста к СБУ и попросил снять запрет, который ввел президент Петр Порошенко.

Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.