Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину
Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину, сообщает «112 Украина».
Отмечается, что он подал ходатайство сразу после оглашения данных экзит-полов.
По его словам, у него уже есть билет.
Он рассказал, что обратился через юриста к СБУ и попросил снять запрет, который ввел президент Петр Порошенко.
Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.