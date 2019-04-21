Зеленский рассказал о поздравлении от Порошенко
Лидирующий по данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил действующий президент Петр Порошенко и поздравил его с победой.
«Он признал победу мою и моей команды.Очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он сказал, что я могу рассчитать на его помощь в любое время», — заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что готов в случае необходимости обращаться к Порошенко за советом.
«Почему нет?» — ответил он на возмущение в толпе.
Ранее сообщалось, что, по данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.