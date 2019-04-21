Зеленский рассказал о поздравлении от Порошенко

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Лидирующий по данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил действующий президент Петр Порошенко и поздравил его с победой.

«Он признал победу мою и моей команды.Очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он сказал, что я могу рассчитать на его помощь в любое время», — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что готов в случае необходимости обращаться к Порошенко за советом.

«Почему нет?» — ответил он на возмущение в толпе.

Ранее сообщалось, что, по данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.