Экзит-пол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, передает УНИАН со ссылкой на данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1».
Избирательные участки на Украине закрылись в 20.00 мск.
По предварительным данным, во втором туре Зеленский набирает 72,7% голосов избирателей.
Его оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко, проигрывает, набрав 27,3% голосов.
Ранее команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат. Партия «Блок Петра Порошенко» в случае проигрыша намерена участвовать в парламентских выборах.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.