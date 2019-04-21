Обнародованы новые данные по явке на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные гражданской сети «Опора».
Отмечается, что погрешность составляет 0,7%.
«Согласно данным наблюдателей «Опоры», явка на выборах по состоянию на 16.00 составляет 49,3% с погрешностью 0,7%», — говорится в сообщении.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала данные по явке избирателей — на участки пришли 47,87%.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.