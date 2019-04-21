Зеленский прибыл на избирательный участок на Украине

Кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский пришел на избирательный участок. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Зеленский пришел на избирательный участок в столичный колледж Морречфлота.

«Хорошее утро... У меня было хорошее настроение: дети, глазунья, кофе и Эминем», — добавил Зеленский.

Также Зеленский спел отрывок из песни Эминема.

После короткого общения с журналистами, он исполнил свой гражданский долг, пишет издание.

Ранее были названы первые данные по явке на выборы на Украине.

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