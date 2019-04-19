WSJ: вмешательству в выборы США посвящено 200 страниц «российского дела»

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Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера представляет собой «беспрецедентное» количество подробностей о деятельности России в период президентских выборов 2016 года, отмечает The Wall Street Journal после ознакомления с отредактированной версией документа.

Между тем, «долгожданный доклад» дает однозначный ответ: Россия вмешалась в выборы 2016 года и пыталась помочь Дональду Трампу стать главой Белого дома. И, скорее всего, он станет «окончательным» документом об использовании цифрового оружия с целью повлиять на американский электорат.

Как отмечает издание, именно по этому вопросу в течение 2,5 лет разведывательное сообщество в США было солидарно. Однако теперь выводы изложены «беспрецедентно подробно» — на около 200 страницах итогового доклада, выпущенного после расследования Роберта Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.