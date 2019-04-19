Лукашенко рассказал, что получит его преемник на президентском посту

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его будущий преемник, который займет президентский пост, получит новую конституцию, передает ТАСС.

Уточняется, что об этом он объявил на выступлении с посланием к белорусам и парламенту.

Лукашенко пообещал, что не будет пытаться сохранить власть после ухода. Однако он не хочет оставлять существующую конституцию другим людям.

«Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что властью необходимо обеспечить другие структуры, при этом «будущий глава государства должен быть главой государства».

Ранее Лукашенко заявил, что хочет перенести парламентские выборы в Белоруссии.