В Подмосковье завели дело на водителя Porsche после задержания со стрельбой

Telegram-канал «Baza»

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении водителя Porsche, который во время задержания пытался задавить сотрудников ДПС и протаранил их машину. Об этом региональный Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Балашихе. Внимание гаишников привлекли залепленные номера машины. Автолюбитель не захотел останавливаться по требованию полиции и пошел на таран. В результате автомобиль оказался в снегу за пределами проезжей части.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «112». На нем видно, как сотрудники правоохранительных органов стреляют по колесам автомобиля, после чего один из гаишников пытается открыть машину, но водитель блокирует двери, тогда мужчины решают выбить стекла иномарки руками.

По данным Telegram-канала Baza, нарушитель прятался от сотрудников ДПС на заднем сиденье Porsche. Был ли водитель трезв – неизвестно.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженной машине после ДТП.

