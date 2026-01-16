Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Обвиняемый по делу о коррупции в московском метро признал вину

Обвиняемый во взятке бывшему первому замначальника метро Москвы признал вину
Shutterstock/FOTODOM

Представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, который обвиняется в мошенничестве и даче взятки бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову, признал свою вину, заключив досудебное соглашение. Об этом ТАСС заявил адвокат адвокатского бюро «Гофштейн и партнеры» Александр Гофштейн, представляющий интересы Дощатова.

«Александр Волынский заключил досудебное соглашение», — сказал адвокат.

В материалах дела отмечается, что Волынский контролировал деятельность АО «Технопромимпорт». Компания поставляла комплекты полушпал на сумму 3 млрд 93 млн руб. АО «Мосинжпроект», которое осуществляло выполнение комплекса работ и ввод в эксплуатацию объектов столичного метрополитена.

По версии следствия, Волынский захотел вернуть сумму гарантированного удержания в размере не менее 120,7 млн руб. со стороны АО «Мосинжпроект». Для этого он, как утверждается, договорился за взятку в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью 4,8 млн руб. с бывшим первым заместителем начальника метрополитена Дмитрием Дощатовым подписать необходимые документы. Дощатов был уполномочен заниматься организацией капитального строительства и реконструкции на объектах метрополитена. ГУП «Московский метрополитен» был инвестором-застройщиком.

Дощатов и Волынский составили письмо от имени АО «Технопромимпорт» в адрес АО «Мосинжпроект», призвав оплатить гарантийное удержание за поставленные материалы, говорится в публикации. Дощатов затем заявил, что ГУП «Московский метрополитен» не имеет претензий к качеству и количеству комплектов полушпал. Руководство АО «Мосинжпроект», не осведомленное о преступном умысле, подтвердило оплату гарантийного удержания на 214,5 млн руб.

Следователи также установили, что после этого Дощатов предложил Волынскому передавать ему вознаграждение за общее покровительство АО «Технопромимпорт», Волынский согласился. С 2023 по 2024 год он оплатил Дощатову два люкс-номера гостиницы «Пекин» в Минске (Белоруссия), а также купил элитную одежду на общую сумму в размере 690 тыс. руб., добавили журналисты.

16 января сообщалось, что Дощатов признал вину в получении взяток от представителя компании «Техпромимпорт».

Ранее у семьи бывшего мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640315_rnd_0",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+