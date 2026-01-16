Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянин откусил сопернику ухо и ударил его ножом из-за девушки

Житель Курска получил два года колонии за откушенное ухо и ножевое ранение
Shutterstock

Жителя Курска осудили за нападение, в результате которого потерпевший лишился части уха, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Вечером 20 июня 2025 года бывшие приятели встретились на автобусной остановке по Магистральному проезду, чтобы «раз и навсегда» разрешить возникшее между ними недопонимание. По данным mk.ru, знакомые конфликтовали из-за некой девушки.

Сначала оппоненты пытались словесно убедить друг друга каждый в своей правоте, а затем стали обмениваться ударами. Драка продолжилась на земле, и в какой-то момент обвиняемый применил запрещенный прием, укусив мужчину за ухо и лишив его части органа.

Пострадавший закричал от боли и отбежал в сторону, но Иван С. не остановился и достал нож. Он нанес им удары в грудную клетку и в спину жертве. В результате его здоровью был причинен тяжкий вред, но нападавший вину не признал, заявив, что защищался и случайно ранил потерпевшего.

Однако суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, и приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Кировской области ревнивец зарубил соперника топором. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640279_rnd_6",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+