Россиянин откусил сопернику ухо и ударил его ножом из-за девушки

Житель Курска получил два года колонии за откушенное ухо и ножевое ранение

Жителя Курска осудили за нападение, в результате которого потерпевший лишился части уха, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Вечером 20 июня 2025 года бывшие приятели встретились на автобусной остановке по Магистральному проезду, чтобы «раз и навсегда» разрешить возникшее между ними недопонимание. По данным mk.ru, знакомые конфликтовали из-за некой девушки.

Сначала оппоненты пытались словесно убедить друг друга каждый в своей правоте, а затем стали обмениваться ударами. Драка продолжилась на земле, и в какой-то момент обвиняемый применил запрещенный прием, укусив мужчину за ухо и лишив его части органа.

Пострадавший закричал от боли и отбежал в сторону, но Иван С. не остановился и достал нож. Он нанес им удары в грудную клетку и в спину жертве. В результате его здоровью был причинен тяжкий вред, но нападавший вину не признал, заявив, что защищался и случайно ранил потерпевшего.

Однако суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, и приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Кировской области ревнивец зарубил соперника топором.