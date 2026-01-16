Размер шрифта
Общество

Москвичка рассказала, что ее детей в больнице заразили ротавирусом и корью

ОМ: в Москве мать обвинила больницу в заражении детей ротавирусом
Жительница Москвы обвинила медиков местной больницы в том, что ее дети заболели ротавирусом. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Как рассказала сама родительница по имени Софья, у ее детей диагностировали пневмонию. Спустя несколько дней в больнице она заметила, что у сына ухудшилось самочувствие.

«По словам матери, рвота у малыша была до 40 раз в день, ребенок перестал ходить и разговаривать», – сообщается в публикации.

Параллельно родительница спрашивала мнение у тех врачей, у которых семья наблюдалась постоянно. Медики рекомендовали препараты, которые женщине в больнице, якобы, не дали, мотивируя это отсутствием показаний и тем, что для назначения одного из них нужен консилиум.

Тем временем одному из детей становилось хуже, поэтому она написала отказ и приехала в другое учреждение. Там одного из близнецов направили в реанимацию.

Позже детей выписали, но через несколько дней детям диагностировали корь. Из-за медотвода прививок у них не было.

Софья обратилась в Департамент здравоохранения города. Сейчас представители ведомства разбираются в ситуации.

Ранее в Думе пообещали россиянам бесплатные прививки от ротавируса и ветрянки.

