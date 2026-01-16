«Не надо форсировать»: хореограф Авербух о возвращении Валиевой на соревнования

Хореограф Авербух не стал строить прогнозы на возвращение фигуристки Валиевой

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался, что не будет делать прогнозы на вероятное возвращение фигуристки Камилы Валиевой на соревновательный лед. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Все только в руках самой Камилы, мы ее поддерживаем, желаем удачи. Если примет решение выступить – замечательно, если нет – значит, не надо форсировать форму. Наша задача – поддерживать, не строить бесконечные прогнозы», — отметил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Первым стартом Валиевой после завершения дисквалификации может стать чемпионат России по прыжкам, который пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.

