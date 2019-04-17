Умер на рабочем месте первый замглавы администрации губернатора Забайкалья
Скончался первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы Забайкалья.
Как отмечается, мужчина умер 17 апреля на 70-м году жизни на рабочем месте. У Трофимова остановилось сердце.
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«Сердце... остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента», — добавили в администрации.
В настоящее время других подробностей пока нет.