Савченко выпустили на свободу

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Броварский межрайонный суд не успел продлить меру пресечения депутату Верховной рады Надежды Савченко, она покинула здание суда после очередного заседания по ее делу. Прямую трансляцию заседания вела «СТРАНА.ua».

Отмечается, что также на свободу вышел глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

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На портале добавили, что Савченко и Рубана освободили до 7 мая, когда запланировано очередное слушание по их делу.

Ранее Савченко выступила с обращением по поводу президентских выборов на Украине.