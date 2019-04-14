Команда Порошенко захотела провести дебаты с Зеленским в два раунда

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Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в фейсбуке рассказал о переговорах со штабом кандидата в президенты страны Владимира Зеленского по поводу времени и места предстоящих дебатов, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время «на полном серьезе» рассматривается вопрос о проведении дебатов 19 апреля и на стадионе, и в студии на Общественном телевидении.

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«То есть, если они смогут решиться, 19 апреля нас ждет два раунда. Мы-то готовы», — заявил Бирюков.

14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты с Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на «Олимпийский».

Ранее Порошенко спел о Зеленском «Ти ж мене підманула».

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.