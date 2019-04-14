Порошенко уволил замглавы внешней разведки Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко снял с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, об этом Порошенко заявил в пресс-центре на НСК «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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«Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля. — «Газета.RU»)», — заявил Порошенко.

Уточняется, что Порошенко, явившийся на дебаты, отвечает на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что замглавы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене.