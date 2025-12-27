Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

Российские войска продолжают наступательные действия по всем направлениям, в то время как украинские силы предпринимают безуспешные попытки остановить продвижение. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

«Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал он в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

До этого Путин в ходе совещания получил доклад об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

27 декабря президент РФ рано утром провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

