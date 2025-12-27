Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

Герасимов: ВСУ безуспешно пытаются остановить наступление ВС РФ
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Российские войска продолжают наступательные действия по всем направлениям, в то время как украинские силы предпринимают безуспешные попытки остановить продвижение. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

«Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал он в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

До этого Путин в ходе совещания получил доклад об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

27 декабря президент РФ рано утром провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

Ранее в Минобороны рассказали о зачистке Купянска в Харьковской области от ВСУ

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517177_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+