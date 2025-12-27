В ВС РФ рассказали, где элита ВСУ «бесславно несет потери»

В ВС РФ заявили, что ВСУ теряют элитные войска под Красноармейском

Под Красноармейском в Донецкой народной республике ВСУ «бесславно несут потери», заявил на совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск командующий группировки войск «Центр» ВС РФ Валерий Солодчук.

По его словам, каждый день противник теряет от 60 до 120–140 человек пехоты у населенных пунктов Гришино, Шевченко, Сергеевка и Котлино.

«Это элита вооруженных сил Украины: это 82 десантно-штурмовая бригада, 95 десантно-штурмовая бригада, которые бесславно несут потери, ничего там не получается», — отметил Солодчук.

Во время доклада он рассказал, что штурмовые подразделения 41-й армии ВС РФ наступают в районе села Гришино. Командующий «Центра» уточнил, что ВСУ используют этот населенный пункт, чтобы сосредоточить там резервы и атаковать в направлении северо-западной части Красноармейска. Однако результатов эта тактика не дает.

Рано утром президент Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Оно было посвящено обстановке в зоне СВО. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» и командиры соединений отчитались о выполнении боевых задач. На опубликованном Кремлем видео Путин говорит, что военным есть о чем доложить и чем порадовать россиян.

