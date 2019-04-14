США и Бразилия потребовали от России прекратить поддержку Мадуро
оссекретарь США Майк Помпео и его бразильский коллега Эрнесту Араужу считают, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонного разговора Помпео и Араужу.
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Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств намерены продолжать сотрудничество для урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.
«Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — утверждается в заявлении .
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