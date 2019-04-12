«Я увидела унижение Украины»: Тимошенко о перепалке Порошенко и Зеленского
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что прерванный кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор с президентом Петром Порошенко является «унижением украинского государства». Заявление Тимошенко опубликовано в ее фейсбуке.
Ранее состоялся телефонный разговор Порошенко и Зеленского в эфире телеканала «1+1», во время которого последний повесил трубку из-за невозможности вести полемику.
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«Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства», — сказала Тимошенко.
Она также выразила мнение, что «миллионы украинцев» не хотели бы быть свидетелями такого диалога между политиками.